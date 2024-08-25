Алиссон рассказал, почему отказался от переезда в Саудовскую Аравию

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер признался, что получал предложения от саудовских клубов.

Бразилец решил продолжить выступление за «красных», несмотря на наличие выгодных вариантов продолжения карьеры в Саудовской Аравии.

«Да, они проявляли ко мне интерес. Но я хочу либо доработать до конца своего нынешнего контракта, либо заключить новый. Я действительно рад выступать за «Ливерпуль». Моя семья здесь тоже счастлива», – приводит журналист Фабрицио Романо слова 31-летнего футболиста.

Контракт Алиссона с «Ливерпулем» рассчитан до середины 2027 года. Игрок представляет цвета мерсисайдцев с 2018 года.