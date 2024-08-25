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Мареска считает, что Фелиш и Нету ещё не готовы выходить в основе «Челси»

25 Августа 2024 • 01:27 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Челси
1 4.40 X 4.05 2 1.77
Через 14 ч. 10 мин.

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска ждёт, пока новички привыкнут к его требованиям.

На днях ряды «синих» пополнил Жоау Фелиш, купленный у мадридского «Атлетико». Чуть раньше был подписан вингер Педру Нету – его приобрели у «Вулверхэмптона».

По сообщениям журналиста Кирана Джилла, оба новичка, скорее всего, начнут на скамейке запасных предстоящий матч Премьер-лиги против «Вулверхэмптона». Рулевой лондонцев Мареска считает, что оба новичка ещё не привыкли к его тактическим требованиям.

Встреча «Челси» с «Вулвз» состоится в воскресенье, её начало запланировано на 16:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вулверхэмптон Энцо Мареска Жоау Фелиш Педру Нету ещё теги

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