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Санчо готов сменить «Манчестер Юнайтед» на клуб Серии А слухи

25 Августа 2024 • 01:21 Комментировать
Верона
...
Ювентус
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26.08 21:45

Футболист «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо готовится к смене клуба.

Переговоры по англичанину продолжает «Ювентус». По сведениям журналиста Николо Скиры, 24-летний игрок готов покинуть «Манчестер Юнайтед» уже в ближайшие дни. Туринский клуб намерен арендовать вингера с возможностью выкупа, однако «красные дьяволы» настаивают на обязательстве покупки.

Главная проблема для «старой синьоры» – высокая зарплата футболиста. Судьба сделки будет зависеть от того, согласится ли «Манчестер Юнайтед» продолжить выплачивать значительную часть гонорара Джедона Санчо в период его аренды.

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Ювентус Манчестер Юнайтед Джедон Санчо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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