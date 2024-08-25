Футболист «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо готовится к смене клуба.

Переговоры по англичанину продолжает «Ювентус». По сведениям журналиста Николо Скиры, 24-летний игрок готов покинуть «Манчестер Юнайтед» уже в ближайшие дни. Туринский клуб намерен арендовать вингера с возможностью выкупа, однако «красные дьяволы» настаивают на обязательстве покупки.

Главная проблема для «старой синьоры» – высокая зарплата футболиста. Судьба сделки будет зависеть от того, согласится ли «Манчестер Юнайтед» продолжить выплачивать значительную часть гонорара Джедона Санчо в период его аренды.