Кайседо назвал важное отличие между Почеттино и Мареской

Полузащитник лондонского «Челси» Мойсес Кайседо рассказал, что нового привнёс нынешний главный тренер команды Энцо Мареска.

Итальянец занял должность во главе «синих» по окончании прошлого сезона, заменив Маурисио Почеттино.

«Наша система изменилась: тренер требует, чтобы мы всегда располагались определённым образом. Возможно, в прошлом сезоне [при Почеттино] было больше свободы, мы могли перемещаться на поле по своему усмотрению, чаще проявлять индивидуальность. Но нужно понимать, что мы молоды, и методы Марески помогут нам многому научиться», – передаёт журналист Райан Тэйлор слова Кайседо.