Алиссон прокомментировал переход Мамардашвили в «Ливерпуль»

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер ответил на вопрос о переходе в клуб своего потенциального конкурента – Георгия Мамардашвили.

Согласно достоверным данным, в скором времени «Ливерпуль» объявит о подписании вратаря «Валенсии», однако в нынешнем сезоне 23-летний грузин продолжит выступать за свой нынешний клуб на правах аренды.

«Ливерпуль» рассказал мне о Мамардашвили. Думаю, это была хорошая идея. Я узнал об этом ещё до того, как появились сообщения в социальных сетях. Для меня это позитивный знак – клубу небезразлично, что я думаю», – приводит журналист Пол Джойс слова «первого номера» мерсисайдцев Алиссона.