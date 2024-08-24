Артета оценил игру Троссара в матче против «Астон Виллы»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета оценил игру Леандро Троссара в матче второго тура Английской премьер-лиги против «Астон Виллы» (2:0).

Напомним, что бельгиец появился на поле на 65-й минуте, а уже через две минуты открыл счёт на табло.

«Невероятно. Я знаю, что он очень хорош, и, очевидно, он не рад, что не выходит в стартовом составе, но он показывает на поле, на что он способен, и оказывает огромное влияние на команду. Так что я действительно доволен этим», — приводит слова Артеты пресс-служба столичного клуба.

В следующем туре «канониры» на своём поле сыграют против «Брайтона» (31.08).