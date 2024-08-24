Артета заявил, что «Арсеналу» не хватает игроков

«Нам немного не хватает игроков, если мы можем что-то сделать, мы это сделаем. Нам нужна хорошая готовность каждого, у нас нет 23 полевых игроков, а обычно укомплектованный состав выглядит таким», - приводит слова Артеты инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети.