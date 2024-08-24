Артета заявил, что «Арсеналу» не хватает игроков

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета после победы над «Астон Виллой» (2:0) в матче второго тура Английской премьер-лиги сообщил, что команде не хватает игроков.
«Нам немного не хватает игроков, если мы можем что-то сделать, мы это сделаем. Нам нужна хорошая готовность каждого, у нас нет 23 полевых игроков, а обычно укомплектованный состав выглядит таким», - приводит слова Артеты инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети.
Напомним, что в летнее трансферное окно «канониры» подписали контракт с игроком сборной Италии Риккардо Калафьори, а также выкупили голкипера сборной Испании Давида Райю.
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