Сака – четвёртый футболист в истории, выигравший 100 матчей в АПЛ до 23-летия

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака отметился уникальным достижением.

В субботу «канониры» обыграли «Астон Виллу» (2:0), а 22-летний игрок отметился результативной передачей. Как отмечает Squawka, для Саки эта победа стала сотой в карьере в рамках Премьер-лиги. Таким образом, Букайо стал лишь четвёртым футболистом, достигшим этого показателя до 23-летия, после Сеска Фабрегаса, Уэйна Руни и Фила Фодена.

Букайо Сака отметился одним забитым мячом и двумя голевыми пасами в двух стартовых матчах нынешнего розыгрыша чемпионата Англии. Свой 23-й день рождения лидер атаки «Арсенала» отметит 5 сентября.