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Мареска прокомментировал приход Фелиша в «Челси»

24 Августа 2024 • 22:01 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Челси
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Через 17 ч. 13 мин.

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска рассказал, что думает о новичке команды Жоау Фелише.

Португалец пополнил ряды «синих», перебравшись из мадридского «Атлетико». Стоимость трансфера составила более 50 млн евро.

«Фелиш – игрок топ-уровня, несомненно. Я знаю Жоау уже очень много лет. Теперь, работая с ним изо дня в день, я узнаю его ещё лучше», – приводит журналист Бобби Винсент слова Марески.

Напомним, Жоау Фелиш уже выступал за «Челси» в прошлом – с января по май 2023 года. Тогда «синие» арендовали игрока у «Атлетико».

В воскресенье лондонцы сыграют на выезде против «Вулверхэмптона» в матче второго тура Английской премьер-лиги.

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