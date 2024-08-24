Мареска прокомментировал приход Фелиша в «Челси»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска рассказал, что думает о новичке команды Жоау Фелише.

Португалец пополнил ряды «синих», перебравшись из мадридского «Атлетико». Стоимость трансфера составила более 50 млн евро.

«Фелиш – игрок топ-уровня, несомненно. Я знаю Жоау уже очень много лет. Теперь, работая с ним изо дня в день, я узнаю его ещё лучше», – приводит журналист Бобби Винсент слова Марески.

Напомним, Жоау Фелиш уже выступал за «Челси» в прошлом – с января по май 2023 года. Тогда «синие» арендовали игрока у «Атлетико».

В воскресенье лондонцы сыграют на выезде против «Вулверхэмптона» в матче второго тура Английской премьер-лиги.