Холанн подвёл итоги матча против «Ипсвича»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн высказался о победе над «Ипсвичем» (4:1) в матче второго тура Английской премьер-лиги.

Напомним, что норвежский футболист оформил хет-трик, который стал для него десятым в составе «горожан» во всех турнирах.

«Первая игра сезона дома, поэтому мы все с нетерпением ее ждали. Я знаю, как трудно выступать на «Этихад», поэтому я держал это в голове. Я счастлив начать так.

Мы пытались забить еще один гол, но это не удавалось до самого конца. Мы довольны победой, и это главное», — приводит слова Холанна пресс-служба «Манчестер Сити».

На счету Холанна после двух игр в АПЛ четыре забитых мяча.