«Арсенал» уверенно победил в Бирмингеме

«Астон Вилла» с «Арсеналом» провели достаточно событийный матч второго тура Премьер-лиги. Первый момент создал Букайо Сака, мяч после его удара низом в правый угол достался голкиперу. В ответ Олли Уоткинс после передачи Моргана Роджерса пробивал с 13 метров без помех, однако мяч прокатился чуть левее створа. Амаду Онана пробивал с радиуса штрафной, мяч срикошетил от защитника, перелетел голкипера и попал в перекладину, добивание в падении головой, однако вратарь совершил сумасшедший сэйв. Сака после проникающего паса оказался один перед кипером, однако чемпион мира в ближнем бою помешал забить Букайо.

На 67-й минуте Сака после передачи Мартина Эдегора успел прострелить с правого фланга от лицевой линии, защитник не смог выбить мяч в борьбе с Каем Хаверцем, снаряд отскочил к 11-метровой отметке к Леандро Троссару, который пробил низом в ближний угол - 0:1. Сака с правого края штрафной откатил к линии, Томас Парти в касание пробил с 17 метров в ближний угол - 0:2. Деклан Райс ворвался в штрафную с левого края и прострелил по диагонали назад, Эдегор без помех пробивал метров с 12, но мяч полетел над перекладиной.

«Арсенал» одержал важную победу и продолжает идти без потерь.