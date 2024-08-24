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«Арсенал» уверенно победил в Бирмингеме

24 Августа 2024 • 21:38 Комментировать (1)
Астон Вилла
0:2
Арсенал

«Астон Вилла» с «Арсеналом» провели достаточно событийный матч второго тура Премьер-лиги. Первый момент создал Букайо Сака, мяч после его удара низом в правый угол достался голкиперу. В ответ Олли Уоткинс после передачи Моргана Роджерса пробивал с 13 метров без помех, однако мяч прокатился чуть левее створа. Амаду Онана пробивал с радиуса штрафной, мяч срикошетил от защитника, перелетел голкипера и попал в перекладину, добивание  в падении головой, однако вратарь совершил сумасшедший сэйв. Сака после проникающего паса оказался один перед кипером, однако чемпион мира в ближнем бою помешал забить Букайо.

На 67-й минуте Сака после передачи Мартина Эдегора успел прострелить с правого фланга от лицевой линии, защитник не смог выбить мяч в борьбе с Каем Хаверцем, снаряд отскочил к 11-метровой отметке к Леандро Троссару, который пробил низом в ближний угол - 0:1. Сака с правого края штрафной откатил к линии, Томас Парти в касание пробил с 17 метров в ближний угол - 0:2. Деклан Райс ворвался в штрафную с левого края и прострелил по диагонали назад, Эдегор без помех пробивал метров с 12, но мяч полетел над перекладиной.

«Арсенал» одержал важную победу и продолжает идти без потерь.

Протокол игры  
Астон Вилла0:2Арсенал
  67'Троссар Леандро (0:1)
  77'Парти Томас (0:2)
Мартинес ЭмилианоКэш Мэтти 16' (Неделькович Коста ( 16') Конса ЭзриТоррес Пау IIДинь Люка 76' (Баркли Росс ( 76') Бэйли ЛеонОнана Амаду  72' 76' (Матсен Ян ( 76') Тилеманс ЮриМакгинн Джон 65' (Дуран Джон ( 65') Роджерс МорганУоткинс Олли 65' (Рамси Джакоб ( 65')
Запасные: Карлос Диего СантосБуэндия ЭмилианоГоси ДжоФилоджин-Байдейс Джейден
Райя ДавидУайт БенСалиба ВильямГабриэль дос Сантос  57'Парти ТомасТимбер Юрриен 79' (Калафьори Риккардо ( 79') Сака Букайо 88' (Нелсон Райс ( 88') Эдегор Мартин  89'Райс Деклан  45'Мартинелли Габриэл 65' (Троссар Леандро ( 65') Хаверц Кай
Запасные: Нкетиа ЭддиКивёр ЯкубНванери ИтанЖоржиньо IIРемсдейл АаронЗинченко Александр
24 августа. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).
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Комментарии (1) Все комментарии
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snk6565
24 Августа 2024 в 21:43
Уверенно???...вы матч то смотрели...это вилланы уверенно переиграли сами себя...мало того, что не забили 3-4 стопроцентных, так еще и понтярщик Эми похоронил ближе к концу...а ржавая пушка, как была предсказуемой в своей тактике, так и осталась...к сожалению и фарт (пока) с ними
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