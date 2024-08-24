Гюндоган подвёл итоги первого матча за «Манчестер Сити» после возвращения из «Барселоны»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался о своём первом матче за «горожан» после возвращения из каталонской «Барселоны».
Напомним, что сегодня, 24 августа, подопечные Хосепа Гвардиолы в матче второго тура Английской премьер-лиги на своём поле разгромили «Ипсвич» (4:1) благодаря хет-трику Эрлинга Холанна. Немец же появился на поле на 70-й минуте.
«Вчера я впервые тренировался с партнёрами по команде, и, честно говоря, такое чувство, будто я никуда не уезжал и чувствую себя как дома. Я испытываю большую радость», — приводит слова Гюндогана пресс-служба «Манчестер Сити».
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