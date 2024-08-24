Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о разгромной победе над «Ипсвичем» (4:1) в матче второго тура Английской премьер-лиги.

Специалист отметил, что его команда играла на опережение и в первом тайме уже было достаточно моментов, чтобы забить четыре-пять мячей, и тогда игра была бы закончена.

«Сегодня мы вели себя на том же уровне, на котором начинали на «Стэмфорд Бридж». С учетом отсутствия подготовки, которую мы имели, сделать два из двух — это действительно хорошо», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити».

Напомним, что в первом туре «горожане» на выезде обыграли «Челси» (2:0).