Холанн оформил седьмой хет-трик в АПЛ

Сегодня, 24 августа, состоялся матч второго тура Английской премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Ипсвичем». Разгромную победу со счётом 4:1 одержали подопечные Хосепа Гвардиолы.

В составе победителей хет-триком отметился нападающий Эрлинг Холанн. Таким образом норвежец в седьмой раз в АПЛ три раза поразил ворота соперника в одном матче. Наибольшее количество хет-триков в истории чемпионата Англии на счету бывшего нападающего «горожан» Серхио Агуэро (12).

Стоит отметить, что на счету Холанна уже четыре забитых мяча в нынешнем сезоне. В первом туре он поразил ворота лондонского «Челси» (2:0).