Хет-трик Холанна и привозы голкипера: «Манчестер Сити» уничтожил оборону «Ипсвича»

«Манчестер Сити» и «Ипсвич» ярко начали матч второго тура, забив суммарно четыре гола за 15 минут, а затем очень долго не радовали меткими ударами.

Игроки «Ипсвича» разогнали отличную контратаку, которая завершилась голом - Омари Хатчинсон со своей половины поля убежал в центр поля на правую половину, далее последовала короткая передача на Бена Джонсона, тот выполнил отличный пас на ход по центру Сэмми Смодичу, который убежал один на один с голкипером и от линии штрафной площади пробил удачно между ног сопернику - 0:1. Тут же пенальти в другие ворота - Эрлинг Холанн с «точки» спокойно пробил в левый угол ворот, вратарь гадал и прыгнул в другую часть рамки.Джейкоб Гривз с правой половины поля сделал пас назад на вратаря, которого в итоге обокрал Савио, а Кевин де Брёйне подкараулил отскок мяча и спокойно отправил его в пустые ворота - 2:1. Де Брёйне из центра поля с левого фланга выполнил заброс к левому углу штрафной площади на ход Холанну, кипер ошибся при игре на выходе и оказался в плохой позиции, Эрлинг удачно пробросил мяч мимо голкипера, а затем отправил мяч в сетку - 3:1. Жереми Доку ворвался в штрафную площадь с левого фланга и выполнил прострел в центр штрафной, Рико Льюис подработал мяч и пробил в правый угол ворот, перекладина спасла «Ипсвич». Де Брёйне теперь уже пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, вновь перекладина спасла гостей от пропущенного гола, а вратарь даже не среагировал. В концовке Холанн подкараулил отскок мяч на правой половине поля у линии штрафной площади и отлично пробил в ближний угол ворот под самую штангу, кипер в прыжке не смог достать до мяча - 4:1.