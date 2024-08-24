«Фулхэм» был сильнее «Лестера»

«Лестер» набрал первое очко на старте сезона, но через неделю не смог огорчить «Фулхэм». На 18-й минуте «дачники» повели после меткого удара Эмиля Смита-Роу. Ваут Фас сравнял счет при помощи ВАРа, который указал арбитру на ошибку, так как в этом моменте Джейми Варди не был в офсайде - 1:1. После перерыва у «Фулхэма» прошла быстрая атака, и Алекс Айуоби реализовал свой шанс - 2:1.
Протокол игры
|(1:0) Смит-Роу Эмиль18'
|38'Фас Ваут (1:1)
|(2:1) Айуоби Алекс70'
Лено Бернд•Тете Кенни•Диоп Исса•Угелумба Кэлвин•Робинсон Энтони•Лукич Саша•Перейра Андреас86' (Рид Харрисон (86') •Траоре Адама70' (Кэрни Том (70') • 90'Смит-Роу Эмиль69' (Уилсон Гарри (69') • 72'Айуоби Алекс•Родриго Мунис80' (Хименес Рауль (80')
Хермансен Мадс•Джастин Джеймс•Вестергор Янник• 90'Фас Ваут•Кристиансен Виктор 59'85' (Макатир Кейси (85') •Уинкс Гарри•Ндиди Уилфред•Фатаву Абдул•Буонанотте Факундо71' (Мавидиди Стефи (71') •Рид Бобби63' (Айю Джордан (63') •Варди Джейми71' (Скипп Оливер (71')
24 августа. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).
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