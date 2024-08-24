«Фулхэм» был сильнее «Лестера»

«Лестер» набрал первое очко на старте сезона, но через неделю не смог огорчить «Фулхэм». На 18-й минуте «дачники» повели после меткого удара Эмиля Смита-Роу. Ваут Фас сравнял счет при помощи ВАРа, который указал арбитру на ошибку, так как в этом моменте Джейми Варди не был в офсайде - 1:1. После перерыва у «Фулхэма» прошла быстрая атака, и Алекс Айуоби реализовал свой шанс - 2:1.