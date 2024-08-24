«Эвертон» снова разгромлен, на сей раз «Тоттенхэмом»

«Эвертон» после фиаско 0:3 в первом туре с «Брайтоном» снова напропускал от души уже в игре с «Тоттенхэмом». Уже на первых минутах у «шпор» было три супершанса, но мяч в сетке не побывал. А вот затем был гол - Деян Кулушевски в штрафной соперника изящно разобрался с двумя защитниками и покатил на линию штрафной на Ива Биссума, который мощным ударом с рикошетом от перекладины поразил цель - 1:0. Голкипер «ирисок» Джордан Пикфорд грубо ошибся после передачи Джеймса Тарковски назад, Сон Хын Мин обокрал вратаря и отправил мяч в пустые ворота - 2:0. В конце первого тайма два угловых исполнили гости, Абдулай Дукуре опасно атаковал со второго этажа, но Джеймс Мэддисон выбил мяч с ленточки.

После перерыва Мэддисон подал угловой с левого фланга, Кристиан Ромеро переиграл в воздухе оппонентов и головой расстрелял цель с рикошетом от перекладины - 3:0. Стремительная контратака удалась «Тоттенхэму», Микки ван де Вен протащил мяч по центру и отдал на левый край штрафной на Сона, который с острого угла прошил Пикфорда - 4:0.