«Ноттингем Форест» победил на поле «Саутгемптона»

«Саутгемптон» принимал «Ноттингем Форест» и при постоянно контроле мяча почти не бил по воротам в отличие от противника. Реальных моментов при этом почти не было. На 70-й минуте свой шанс реализовал Морган Гиббс-Уайт. Его первый удар парировал голкипер, но добивание было успешным - 0:1.