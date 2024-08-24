«Ноттингем Форест» победил на поле «Саутгемптона»

«Саутгемптон» принимал «Ноттингем Форест» и при постоянно контроле мяча почти не бил по воротам в отличие от противника. Реальных моментов при этом почти не было. На 70-й минуте свой шанс реализовал Морган Гиббс-Уайт. Его первый удар парировал голкипер, но добивание было успешным - 0:1.
Протокол игры
|70'Гиббс-Уайт Морган (0:1)
Маккарти Алекс•Харвуд-Беллис Тэйлор76' (Тэйлор Чарли (76') •Беднарек Ян• 82'Стивенс Джек•Сугавара Юкинари72' (Арчер Камерон (72') •Смоллбоун Уильям84' (Диблинг Тайлер (84') •Даунс Флинн• 29'Арибо Джо76' (Фернандеш Матеуш (76') •Уокер-Питерс Кайл•Армстронг Адам 11'71' (Эдози Самуэль (71') •Бреретон Бен
Запасные: Амо-Амеяу Самуэль•Бри Джеймс•Угочукву Лесли•Ламли Джо
Селс Матц•Уильямс Неко•Миленкович Никола•Мурильо Джейсон•Эйна Ола•Сангаре Ибрахим 54'66' (Йейтс Райан (66') •Андерсон Эллиот75' (Домингес Николас (75') • 88'Эланга Энтони•Гиббс-Уайт Морган90' (Боли Вийи (90') •Хадсон-Одои Каллум90' (Силва Жота (90') •Вуд Крис 61'76' (Авонийи Тайво (76')
24 августа. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).
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