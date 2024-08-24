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«Ноттингем Форест» победил на поле «Саутгемптона»

24 Августа 2024 • 18:57 Комментировать
Саутгемптон
0:1
Ноттингем Форест
окончен

«Саутгемптон» принимал «Ноттингем Форест» и при постоянно контроле мяча почти не бил по воротам в отличие от противника. Реальных моментов при этом почти не было. На 70-й минуте свой шанс реализовал Морган Гиббс-Уайт. Его первый удар парировал голкипер, но добивание было успешным - 0:1.

Протокол игры  
Саутгемптон0:1Ноттингем Форест
  70'Гиббс-Уайт Морган (0:1)
Маккарти АлексХарвуд-Беллис Тэйлор 76' (Тэйлор Чарли ( 76') Беднарек Ян  82'Стивенс ДжекСугавара Юкинари 72' (Арчер Камерон ( 72') Смоллбоун Уильям 84' (Диблинг Тайлер ( 84') Даунс Флинн  29'Арибо Джо 76' (Фернандеш Матеуш ( 76') Уокер-Питерс КайлАрмстронг Адам  11' 71' (Эдози Самуэль ( 71') Бреретон Бен
Запасные: Амо-Амеяу СамуэльБри ДжеймсУгочукву ЛеслиЛамли Джо
Селс МатцУильямс НекоМиленкович НиколаМурильо ДжейсонЭйна ОлаСангаре Ибрахим  54' 66' (Йейтс Райан ( 66') Андерсон Эллиот 75' (Домингес Николас ( 75'  88') Эланга ЭнтониГиббс-Уайт Морган 90' (Боли Вийи ( 90') Хадсон-Одои Каллум 90' (Силва Жота ( 90') Вуд Крис  61' 76' (Авонийи Тайво ( 76')
Запасные: Да Сильва Морейра ЭрикТоффоло ХарриОмобамиделе ЭндрюМигель Карлос
24 августа. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).
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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Ноттингем Форест

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