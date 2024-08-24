«Вест Хэм» под ноль переиграл «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» с «Вест Хэмом» во втором туре чемпионата Англии не так часто били в створ, но порадовали болельщиков голами.
Одсонн Эдуар оказался в свободной зоне с мячом, но упустил свой шанс - промах. Эберечи Эзе запомнился плотным дальним выстрелом, и соперника выручила перекладина.
Гости все решили в свою пользу за пять минут в середине второго тайма. Сначала Томаш Соучек здорово сыграл на подборе мяча в штрафной и открыл счет. Вскоре уже Джааррод Боуэн поставил жирную результативную точку в контратаке - 0:2.
Протокол игры
|67'Соучек Томаш (0:1)
|72'Боуэн Джаррод (0:2)
Хендерсон Дин•Ричардс Крис82' (Шлупп Джеффри (82') •Гехи Марк•Риад Чади•Муньос Даниэль•Митчелл Тайрик•Уортон Адам•Лерма Хефферсон 55'63' (Камада Даити (63') •Эдуар Одсонн71' (Сарр Исмаила (71') •Эзе Эберечи•Матета Жан-Филипп
Ареола Альфонс•Цоуфал Владимир62' (Фюллькруг Никлас (62') •Мавропанос Константинос•Килман Макс•Эмерсон Палмиери89' (Крессуэлл Аарон (89') •Гидо Родригес•Соучек Томаш 63'78' (Альварес Эдсон (78') •Пакета Лукас•Боуэн Джаррод•Антонио Майкл62' (Уан-Биссака Аарон (62') •Кудус Мохаммед89' (Тодибо Жан-Клер (89')
24 августа. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
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