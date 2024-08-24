«Вест Хэм» под ноль переиграл «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» с «Вест Хэмом» во втором туре чемпионата Англии не так часто били в створ, но порадовали болельщиков голами.

Одсонн Эдуар оказался в свободной зоне с мячом, но упустил свой шанс - промах. Эберечи Эзе запомнился плотным дальним выстрелом, и соперника выручила перекладина.

Гости все решили в свою пользу за пять минут в середине второго тайма. Сначала Томаш Соучек здорово сыграл на подборе мяча в штрафной и открыл счет. Вскоре уже Джааррод Боуэн поставил жирную результативную точку в контратаке - 0:2.