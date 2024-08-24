«Астон Вилла» и «Арсенал» огласили стартовые составы на матч АПЛ

Стали известны стартовые составы на матч второго тура Английской премьер-лиги между «Астон Виллой» и лондонским «Арсеналом». Риккардо Калафьори остался на скамейке запасных столичного клуба.

Стартовый состав «Астон Виллы»: Мартинес, Кэш, Конса, Торрес, Динь, Онана, Тилеманс, Макгинн, Бэйли, Роджерс, Уоткинс.

Стартовый состав «Арсенала»: Райя, Уайт, Салиба, Габриэль, Тимбер, Райс, Парти, Эдегор, Мартинелли, Сака, Хаверц.

Напомним, что обе команды выиграли стартовые матчи в новом сезоне чемпионата Англии.

Свисток о начале поединка прозвучит в 19:30 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте LiveResult.ru.