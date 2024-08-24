Полузащитник лондонского «Арсенала» Фабиу Виейра нынешний сезон проведёт в аренде в «Порту», об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети.

По данным источника, в контракте не прописана опция обязательного выкупа игрока.

Контракт 24-летнего португальского футболиста с лондонской командой рассчитан до лета 2027 года.

Напомним, что Виейра является воспитанником «Порту». Он пополнил ряды «канониров» летом 2022 года и с тех пор принял участие в 49 играх во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и девятью результативными передачами партнёрам по команде.