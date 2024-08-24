Тен Хаг — о поражении от «Брайтона»: Мы были близки к победе в этом матче

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о поражение от «Брайтона» (1:2) в матче второго тура Английской премьер-лиги.

Специалист отметил, что его команда допустила ряд ошибок, поэтому необходимо разобраться с этим, также, по его мнению, «красные дьяволы» были близки к победе, но точно не должны были проигрывать.

«Мы должны были сыграть лучше. Я вижу некоторые хорошие моменты в игре. Но в начале второго тайма мы должны были больше контролировать игру», — приводит слова тен Хага журналист Daily Mail Крис Уилер.

Напомним, что в первом туре «Манчестер Юнайтед» на своём поле обыграл «Фулхэм» (1:0).