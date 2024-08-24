Холанн забивал 23 клубам в АПЛ

В эти минуты проходит матч второго тура Английской премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Ипсвичем».

На 11-й минуте норвежский нападающий «горожан» Эрлинг Холанн отметился первым забитым мячом, удачно исполнив 11-метровый удар, а через четыре минут забил второй гол. Таким образом 24-летний форвард забил 23-й команде в рамках Английской премьер-лиги. Стоит отметить, что в этом сезоне он уже трижды поразил ворота соперников.

Напомним, что «Ипсвич» в прошлом сезоне выступал в Чемпионшипе, где занял второе место в турнирной таблице, уступив лишь «Лестеру».

За прямой текстовой трансляцией матча между «Манчестер Сити» и «Ипсвичем» можно следить на сайте LiveResult.ru.