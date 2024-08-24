Рэшфорд в первых двух турах нового сезона АПЛ не нанёс ни одного удара

Сегодня, 24 августа, состоялся матч второго тура Английской премьер-лиги между «Брайтоном» и «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» потерпели поражение со счётом 1:2.

Нападающий Маркус Рэшфорд провел на поле 65 минут и был заменен на Нуссаира Мазрауи.

Таким образом 26-летний форвард в первых двух турах нынешнего сезона не набрал ни одного очка по системе «гол+пас», также он ни разу не ударил по воротам соперников. У него одна удачная обводка из восьми попыток, а также он проиграл десять единоборств.

В следующем туре (01.09) подопечные Эрика тен Хага на выезде сыграют против «Ливерпуля».