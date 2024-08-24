«Брайтон» дожал «МЮ» на 90-й минуте

«Брайтон» с «МЮ» провели событийный матч второго тура Премьер-лиги.

Амад Диалло пытался пробить с лета в касание на дальней штанге после подачи от Диогу Далота, но мяч прошел рядом с перекладиной. Затем неожиданно открыли счёт в матче хозяева - подхватил мяч у лицевой линии в чужой штрафной Каору Митома и вырезал пас между двумя защитниками точно на дальнюю штангу, где в падении Данни Уэлбек протолкнул снаряд в сетку - 1:0. Янкуба Минте ворвался в штрафную соперника и покатил поперек на Джеймса Милнера, который в падении смог протолкнуть мяч мимо голкипера, но с линии ворот сферу успел вынести Далот. Со штрафного навесил Минте на линию вратарской, где пробивал головой Уэлбек, но на этот раз гостей от пропущенного гола выручила перекладина. Получил мяч на фланге Диалло, ворвался в штрафную, расшатал финтом защитника и пробил по воротам, и рикошетом от ноги защитника снаряд влетел в сетку. Поймали соперника на контратаке манкунианцы, ворвался в штрафную соперника Бруну Фернандеш и прострелил на дальнюю штангу, где в падении пробил по воротам Алехандро Гарначо, но буквально перед самой линией ворот мяч угодил в колено Джошуа Зиркзее, который оказался в офсайде, и гол был отменен. На 90-й минуте подхватил мяч на линии чужой штрафной Симон Адингра, выдержал паузу и подал точно на дальнюю штангу, где головой без сопротивления пробил Жоао Педро точно в нижний угол ворот - 2:1.

«Брайтон» победил во второй раз на старте сезона, а его соперник впервые потерял очки.