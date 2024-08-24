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«Брайтон» дожал «МЮ» на 90-й минуте

24 Августа 2024 • 16:30 Комментировать (2)
Брайтон
2:1
Манчестер Юнайтед
окончен

«Брайтон» с «МЮ» провели событийный матч второго тура Премьер-лиги.

Амад Диалло пытался пробить с лета в касание на дальней штанге после подачи от Диогу Далота, но мяч прошел рядом с перекладиной. Затем неожиданно открыли счёт в матче хозяева  -  подхватил мяч у лицевой линии в чужой штрафной Каору Митома и вырезал пас между двумя защитниками точно на дальнюю штангу, где в падении Данни Уэлбек протолкнул снаряд в сетку - 1:0. Янкуба Минте ворвался в штрафную соперника и покатил поперек на Джеймса Милнера, который в падении смог протолкнуть мяч мимо голкипера, но с линии ворот сферу успел вынести Далот. Со штрафного навесил Минте на линию вратарской, где пробивал головой Уэлбек, но на этот раз гостей от пропущенного гола выручила перекладина. Получил мяч на фланге Диалло, ворвался в штрафную, расшатал финтом защитника и пробил по воротам, и рикошетом от ноги защитника снаряд влетел в сетку. Поймали соперника на контратаке манкунианцы, ворвался в штрафную соперника Бруну Фернандеш и прострелил на дальнюю штангу, где в падении пробил по воротам Алехандро Гарначо, но буквально перед самой линией ворот мяч угодил в колено Джошуа Зиркзее, который оказался в офсайде, и гол был отменен. На 90-й минуте подхватил мяч на линии чужой штрафной Симон Адингра, выдержал паузу и подал точно на дальнюю штангу, где головой без сопротивления пробил Жоао Педро точно в нижний угол ворот - 2:1.

«Брайтон» победил во второй раз на старте сезона, а его соперник впервые потерял очки.

Протокол игры  
Брайтон2:1Манчестер Юнайтед
(1:0) Уэлбек Данни32'  
  60'Диалло Амад (1:1)
(2:1) Педро Жоао90'  
Стил ДжейсонВельтман ЙоелВан Хекке Ян-Поль  89'Данк ЛьюисХиншелвуд ДжекМилнер Джеймс 73' (Балеба Карлос ( 73') Гилмор Билли 90' (Рюттер Жоржиньо ( 90') Минте Янкуба 90' (Аяри Ясин ( 90') Педро ЖоаоМитома Каору 90' (Адингра Симон ( 90') Уэлбек Данни 79' (Энсисо Хулио ( 79')
Запасные: Роша Игор IIЛемпти ТарикРашуорт КарлУэбстер Адам
Онана АндреМазрауи НуссаирМагуайр Гарри 79' (Мактоминай Скотт ( 79') Мартинес ЛисандроДалот ДиогуКаземиро КарлосМайну Кобби  78'Диалло Амад  76' 90' (Антони ( 90') Маунт Мэйсон 46' (Зиркзее Джошуа ( 46') Рэшфорд Маркус 65' (Гарначо Алехандро ( 65') Фернандеш Бруну 79' (Де Лигт Маттейс ( 79')
Запасные: Эванс ДжонниКольер ТобиБайындыр АлтайЭриксен Кристиан
24 августа. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).
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Манчестер Юнайтед Брайтон

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Комментарии (2) Все комментарии
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Ceroki
24 Августа 2024 в 16:38
Сначала не понял что в старте делали Маунт и Решфор ..оборона просто жуть , кроме Далота . Далот отлично отыграл . этх намудрил и с заменами , зачем то де лигта вырустил который потерялся , Мазруаи сам по себе как и Казимиро , отлично вышел Гарначо и Зиргзее хотя он и обнулил гол , Амаду очень старался , особо отмечу Уолбека , не понимаю как его не переманили гранды апл ))
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snk6565
24 Августа 2024 в 16:38
Ну что...оставили у руля лысого пол@дурка...пожинайте плоды неадеквата...ни в одной здоровой голове нет обьяснения тому, что он творит...купите ему всех звезд мира и он умудрится всё прозябать...дайте мне валерьянки...запить валидол
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