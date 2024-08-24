Канчельскис — о вратаре «Манчестер Юнайтед» Онана: «Взяли авантюриста, вратарь должен быть надёжным»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о вратаре манкунианцев Андре Онана.

Эксперт раскритиковал камерунского футболиста, отметив, что бывший голкипер манкунианцев Давид де Хеа выступал гораздо лучше.

«Взяли авантюриста, видимо, им такие нравятся. Вратарь должен быть надёжным, а это что? Удивлён тому, как можно не найти голкипера в таком клубе. Давид был намного лучше», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Напомним, Онана перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2023 года из «Интера» за 50,2 миллионов евро. В составе манкунианцев футболист сборной Камеруна успел промести 53 игры.