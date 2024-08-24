Артета ответил, купит ли «Арсенал» нападающего этим летом

«Мы не зациклены на этом вопросе, поскольку в команде есть несколько хороших форвардов. Я полностью уверен в своих игроках. Мы намерены стать лучше и попробуем сделать это с футболистами, которые есть в заявке команды», - передает слова испанского специалиста журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.