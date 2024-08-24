Холанн после слов Гвардиолы заявил, что не нужен «Манчестер Сити»

Центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн отреагировал на замечания наставника команды Хосепа Гвардиолы в свой адрес. Испанец заявил, что норвежцу нужно более активно действовать на поле.

Холанн иронично ответил, что команда настолько хорошо играет, что может справляться и без него.

«Я могу просто стоять и наблюдать», - передает слова скандинавского нападающего VG.

В стартовом туре чемпионата Англии Холанн отметился голом в ворота лондонского «Челси». Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали выездную победу над «пенсионерами» со счетом 2:0.

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