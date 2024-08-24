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Английский гранд бросит все силы на покупку Нико Уильямса

24 Августа 2024 • 10:03 Комментировать

Испанский вингер Нико Уильямс, который стал чемпионом Евро-2024, может покинуть «Атлетик» Бильбао до закрытия летнее трансферного окна.

Согласно сведениям журналистов Independent, у футболиста появился вариант трудоустройства в топ-клубе Английской премьер-лиги. Интерес к Уильямсу проявляет лондонский «Арсенал». Руководство «канониров» готово выплатить клаузулу игрока. В трансфере Нико лично заинтересован главный тренер «Арсенала» Микель Артета, который давно следит за его игрой.

В прошлом сезоне Ла Лиги Уильямс провел 31 встречу, отметившись пятью забитыми мячами и 11 голевыми передачами.

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