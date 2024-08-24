Канселу решил, в какой клуб хочет уйти из «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу, который получил выгодное денежное предложение из Саудовской Аравии, хочет вернуться в испанский чемпионат. Португалец выразил желание выступать за каталонскую «Барселону», цвета которой защищал в прошлом сезоне на правах аренды.

«Сине-гранатовые», как сообщает Mundo Deportivo, также заинтересованы в услугах латераля. «Барселона» попробует договориться с «горожанами» о трансфере футболиста на правах аренды.

В сезоне-2023/2024 Канселу принял участие в 42 поединках, отметившись четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Трудовое соглашение защитника с «Манчестер Сити» рассчитано до середины 2027 года.