Конте хочет купить полузащитника «Манчестер Юнайтед»

Шотландский хавбек «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай может сменить Англию на Италию, об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Дхармеш Шет.

По данным журналиста, в подписании 27-летнего игрока заинтересован «Наполи», который возглавляет Антонио Конте. Руководство неаполитанского клуба готово заплатить за трансфер полузащитника 25 миллионов евро. Кроме того, итальянцы могут рассмотреть вариант с арендой игрока.

Трудовое соглашение Мактоминая с «красными дьяволами» рассчитано до середины следующего года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.