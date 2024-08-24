Флик прокомментировал уход Гюндогана из «Барселоны»

Наставник каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказал мнение об уходе из команды своего соотечественника Илкая Гюндогана.

«Гюндоган хотел помочь клубу, но затем передумал оставаться. Я могу сказать об этом футболисте только хорошее. Илкай является отличным человеком и игроком», - передает слова немецкого тренера Mundo Deportivo.

Напомним, что Гюндган провел за каталонский гранд всего один сезон. Накануне было объявлено о возвращении полузащитника в «Манчестер Сити». Немецкий футболист подписал с английским топ-клубом однолетнее трудовое соглашение.