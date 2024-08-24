Слот ответил на вопрос о переходе Мамардашвили в «Ливерпуль»

Наставник «Ливерпуля» Арне Слот высказался о том, что мерсисайдский клуб не купил ни одного нового футболиста в летнее трансферное окно.

«Я не переживаю по этому поводу, полностью доверяю тем игрокам, которые в моем распоряжении. У нас хороший состав. Мамардашвили? Я ничего не могу сказать, пока контракт не будет подписан», - цитирует нидерландского специалиста инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

Ранее в прессе сообщалось, что «Ливерпуль» может подписать Мамардашвили на шесть лет и оставить его в аренде в «Валенсии».

В первом туре АПЛ подопечные Слота обыграли «Ипсвич» со счетом 2:0.