Назван лучший нападающий мира: Роналду стал десятым, Мбаппе - третий

Портал Give me Sport составил рейтинг лучших нападающих мира по состоянию на сегодняшний день. Первое место в опубликованном списке занял бывший форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн, ныне выступающий за мюнхенскую «Баварию».

На втором месте расположился бомбардир «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн, а третьим стал звездный новичок мадридского «Реала» Килиан Мбаппе. Четвертую строчку занял Лаутаро Мартинес («Интер»), а пятую – Виктор Осимхен («Наполи»).

В топ-10 также попали: Александр Исак («Ньюкасл»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Роберт Левандовски («Барселона»), Виктор Дьёкереш («Спортинг») и Криштиану Роналду («Аль-Наср»).

Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч