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Гвардиола оценил лидерские качества де Брёйне

24 Августа 2024 • 07:01 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ипсвич
1 1.09 X 12.00 2 27.00
Через 9 ч. 30 мин.

Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити», поведал о лидерских качествах полузащитника Кевина де Брёйне.

По словам испанского тренера, важность бельгийца для команды не ограничивается лишь игровыми качествами.

«Де Брёйне – превосходный лидер. Он мало говорит перед матчами, в перерыве и во время игр, но он невероятный лидер, и он доказывает, что является одним из самых влиятельных игроков в истории. У него явно есть лидерские качества», – заявил Гвардиола на пресс-конференции накануне матча второго тура Премьер-лиги против «Ипсвича», который пройдёт в воскресенье.

«Манчестер Сити» начал выступление в новом розыгрыше чемпионата с победы над «Челси» в Лондоне (2:0).

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