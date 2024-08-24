Гвардиола оценил лидерские качества де Брёйне

Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити», поведал о лидерских качествах полузащитника Кевина де Брёйне.

По словам испанского тренера, важность бельгийца для команды не ограничивается лишь игровыми качествами.

«Де Брёйне – превосходный лидер. Он мало говорит перед матчами, в перерыве и во время игр, но он невероятный лидер, и он доказывает, что является одним из самых влиятельных игроков в истории. У него явно есть лидерские качества», – заявил Гвардиола на пресс-конференции накануне матча второго тура Премьер-лиги против «Ипсвича», который пройдёт в воскресенье.

«Манчестер Сити» начал выступление в новом розыгрыше чемпионата с победы над «Челси» в Лондоне (2:0).