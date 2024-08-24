Тен Хаг – о Майну: «Он хорош и в атаке, и в обороне»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что думает о способностях полузащитника Кобби Майну.

19-летний футболист пробился в стартовый состав «красных дьяволов» по ходу прошлого сезона. В нынешней кампании хавбек вышел в основе в обоих официальных поединках – против «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии и против «Фулхэма» в АПЛ.

«Где я вижу Майну? Идеальный полузащитник – тот, кто очень хорош в атаке и очень хорош в защите. Майну способен на это. Он может быть и атакующим полузащитником, и опорным», – передаёт The United Stand заявление тен Хага.

В субботу «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Брайтона». Матч стартует в 16:30 по московскому времени.