Браво назвал «Барселону» «маленьким клубом», сравнивая с «Манчестер Сити»

Бывший голкипер «Барселоны» и «Манчестер Сити» Клаудио Браво рассказал, в чём разница между клубами.

Чилиец выступал за каталонцев с 2014 по 2016 год, а цвета «горожан» представлял на протяжении следующих четырёх лет.

«Я всегда говорил, что «Барселона» функционирует как маленький клуб. Величие «Барселоны» на мировом уровне просто огромно, но внутри её масштабы, напротив, невелики. Вы всегда видите одни и те же лица: те же игроки, тот же персонал, три-четыре охранника, повар – и всё.

Если говорить о внутреннем устройстве «Манчестер Сити», то оно невероятно. Это неограниченные ресурсы. Клуб не экономит на персонале, чтобы игроки ни в чём не нуждались и развивались наилучшим образом. Там работают лучшие физиотерапевты, лучшие фитнес-тренеры – и не один, а два или три. В медицинской зоне двадцать носилок, а не пять, два-три врача», – приводят испанские СМИ слова Браво.