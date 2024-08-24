Инсайдер Романо прокомментировал интерес «Барселоны» и «Аль-Хиляля» к Канселу

Правый защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу в скором времени должен сменить обстановку.

В настоящий момент переговоры с португальцем и его агентом Жорже Мендешем ведёт «Аль-Хиляль», докладывает инсайдер Фабрицио Романо. «Манчестер Сити» уже одобрил трансфер и ждёт, когда решение примет сам игрок.

«Барселона» не утратила надежду на возвращение Канселу: каталонцы поддерживают связь с окружением 30-летнего футболиста, но официальное предложение пока не сделали.

В прошлом сезоне Жоау Канселу выступал за «Барселону» на правах аренды. Контракт защитника с «Манчестер Сити» рассчитан до 2027 года.