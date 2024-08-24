Тен Хаг оценил перспективы Гарначо

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не сомневается в высоком потенциале вингера Алехандро Гарначо.

20-летний футболист отметился голом в матче Суперкубка Англии против «Манчестер Сити», а позднее оформил ассист в поединке первого тура АПЛ против «Фулхэма». Примечательно, что в обоих случаях аргентинец выходил на замену по ходу второго тайма.

«Чтобы стать игроком мирового класса, нужно начать с тяжёлой работы. Его усилия уже привели его туда, где он сейчас, и это же сделает его игроком мирового класса. Я согласен с тем, что у него есть необходимый потенциал.

Каждому клубу нужны футболисты, которые могут быть X-фактором в атаке. Гарначо уже демонстрировал такую способность», – заявил тен Хаг в преддверии матча второго тура АПЛ против «Брайтона», который состоится в субботу.