Гвардиола поделился информацией о состоянии Родри

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о состоянии травмированного полузащитника Родри.

28-летний футболист не участвовал в поединках Суперкубка Англии и первого тура Премьер-лиги из-за травмы, полученной в расположении сборной Испании.

«С Родри всё в порядке. Он получил травму в сборной, и у него ещё есть некоторые проблемы, но он уже тренируется и скоро сможет вернуться. Судя по тому, что я вижу, его возвращение – вопрос ближайших дней», – заявил Гвардиола на пресс-конференции в преддверии субботнего матча второго тура чемпионата Англии против «Ипсвича».

В прошлом сезоне Родри отметился девятью голами и 14 ассистами в 50 встречах «горожан».