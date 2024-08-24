Тен Хаг рассказал, на какой позиции будет играть Маунт

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мыслями о тактической роли полузащитника Мэйсона Маунта.

На старте нынешней кампании англичанину удалось пробиться в основной состав «красных дьяволов». По словам тен Хага, экс-футболист «Челси» не привязан к одной конкретной позиции.

«Я думаю, что Маунт универсален, поэтому мы можем использовать его на нескольких разных позициях. Могу лишь сказать, что его роль будет скорее атакующей, чем оборонительной», – приводит The United Stand слова нидерландского тренера.

В субботу «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде против «Брайтона» в матче второго тура АПЛ.