Гвардиола ответил, устраивает ли его стиль игры Холанна

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями об игровом стиле нападающего Эрлинга Холанна.

В матче первого тура против «Челси» (2:0) норвежец сделал всего три точных паса – самый низкий показатель среди игроков, выступавших под руководством Гвардиолы. Впрочем, это не помешало форварду отметиться забитым мячом.

«Мне нравится, когда Эрлинг забивает – это определённо его роль. Но мне также нравится, когда он удерживает мяч, отдаёт голевые передачи, участвует в различных ситуациях. Самое главное – я вижу, что сейчас он в хорошей форме. Он чувствует себя гораздо лучше, чем в прошлом сезоне», – цитирует City Xtra Гвардиолу.