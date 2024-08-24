Гвардиола: «Гюндоган получил незабываемый опыт в «Барселоне»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о непродолжительном периоде пребывания Илкая Гюндогана в «Барселоне».

Немецкий полузащитник отыграл за «сине-гранатовых» лишь один сезон, после чего вернулся в «Манчестер Сити». Каталонский клуб был вынужден расстаться с 33-летним игроком из-за финансовых трудностей.

«Для Гюндогана это был незабываемый опыт. Случались взлёты и падения, происходило много всего, но он говорит, что извлёк для себя очень много полезного, в том числе как для будущего тренера», – передаёт City Xtra комментарии Гвардиолы.

На счету Илкая Гюндогана пять забитых голов и 14 результативных передач в 51 матче за «Барселону».