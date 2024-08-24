Слот: «Игроки смеются над тренерами, которые не контролируют себя»

Рулевой «Ливерпуля» Арне Слот считает, что в профессии тренера важно сохранять самоконтроль.

В дебютном матче под руководством нидерландца «красные» обыграли на выезде «Ипсвич» (2:0). В воскресенье мерсисайдцы примут в родных стенах «Брентфорд» в поединке второго тура Премьер-лиги.

«Не ждите, что после игр я буду размахивать кулаками. Это не мой стиль.

Я не теряю самообладание, не бросаю предметы в раздевалке, но могу быть жёсток с игроками, если посчитаю это необходимым.

Я сам играл в футбол, и я знаю, что игроки высмеивают тренеров, которые теряют рассудок. Нужно всегда держать себя в руках», – приводят английские СМИ высказывания Слота в преддверии воскресного матча.