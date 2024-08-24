Стоунс рассказал, в чём секрет успеха «Манчестер Сити»

Футболист «Манчестер Сити» Джон Стоунс высказался о достижениях команды.

В прошлом сезоне «горожане» в четвёртый раз подряд стали победителями Премьер-лиги, а новую кампанию начали с победы в Суперкубке Англии.

«Впереди долгий путь, мы готовы на 100%. Одна из наших главных сильных сторон – умение сосредоточиться только на себе и не обращать внимания на шум вокруг.

Мы верим, что сможем делать это снова и снова. Когда выигрываешь, жажда победы становится только сильнее. Наша цель – выиграть всё. Победа в Суперкубке Англии стала первым шагом.

Заданная нами планка очень высока, и поддерживать её из года в год – это нечто невероятное. Мы должны продолжать идти по этому пути и пытаться выступить ещё лучше, чем в предыдущих сезонах», – цитирует City Xtra Стоунса.