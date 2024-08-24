«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Наполи» по Мактоминаю – названа сумма

«Манчестер Юнайтед» не отпустил в «Наполи» полузащитника Скотта Мактоминая.

Если верить многочисленным слухам, шотландец готов переехать в Италию и выступать под руководством Антонио Конте, однако «партенопейцам» не удалось удовлетворить трансферные требования «красных дьяволов». По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, английский гранд отклонил предложение «Наполи» на сумму в 25 млн евро. Руководство манкунианцев, как и прежде, запрашивает за 27-летнего хавбека более 30 млн евро.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Скотта Мактоминая в 32 млн евро. Контракт футболиста с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до середины 2025 года, но может быть автоматически продлён ещё на год по решению клуба.