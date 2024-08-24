Гвардиола: «У «Манчестер Сити» нет глубины состава»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о планах клуба на трансферном рынке.

Недавно ряды «горожан» пополнил полузащитник Илкай Гюндоган, вернувшийся после одного сезона в «Барселоне». По словам Гвардиолы, за приходом 33-летнего немца не последует никаких продаж.

«Все остаются. У нас нет глубины состава – в нашем распоряжении всего 19, 20 или 21 игрок. Матчей много, всем придётся бороться», – цитирует City Xtra испанского рулевого.

В субботу «Манчестер Сити» примет на своём поле «Ипсвич» в поединке второго тура Премьер-лиги. Встреча стартует в 17:00 по московскому времени.