Опытный ганский нападающий Джордан Айю стал игроком вернувшегося в АПЛ «Лестера». Игрок атаки подписал с «лисами» контракт на два года. По оценке Transfermarkt, за новичка «Лестер» заплатил «Кристал Пэлас» 5,9 млн евро.

Напомним, что Айю 32 года, этот игрок универсален. Он может сыграть как в центре нападения, так и винегром на обоих флангах атаки. В «Пэлас» ганец провёл пять последних лет карьеры на постоянном контракте с 2019 года.

«Лестер» неплохо начал новый сезон. Вернувшийся в Премьер-лигу клуб дома избежал поражения в матче с «Тоттенхэмом» - 1:1. В грядущем туре «лисы» сыграют с «Фулхэмом» в гостях.