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Тренер «Брентфорда» Франк признал, что Айвен Тони может уйти

23 Августа 2024 • 22:39 Комментировать
Ливерпуль
...
Брентфорд
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25.08 18:30

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк ответил на вопрос о будущем нападающего Айвена Тони.

Переговоры по 28-летнему игроку сборной Англии ведёт «Аль-Ахли». Не исключено, что форвард больше не сыграет за «пчёл» перед отъездом в Саудовскую Аравию.

«Сыграет ли Тони против «Ливерпуля» в воскресенье? Посмотрим. Он тренировался всю неделю, но он может как сыграть, так и не сыграть. Он может быть здесь после 30 августа, а может и не быть. Сейчас нельзя ничего сказать. Как я всегда говорю, я буду рад, если он останется. Если же он уйдёт, то я буду рад за него», – цитирует Sky Sports Франка.

Контракт Айвена Тони с «Брентфордом» истекает по окончании текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
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