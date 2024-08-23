Игрок сборной Португалии отклонил предложения из АПЛ и Бундеслиги ради «Ювентуса»

Футболист «Порту» Франсишку Консейсау хочет перебраться в «Ювентус».

В подписании 21-летнего футболиста были заинтересованы английский «Вулверхэмптон» и немецкий «РБ Лейпциг», также переманить португальца хотели представители чемпионата Саудовской Аравии. По информации инсайдера Николо Скиры, Консейсау отказался от всех вышеприведённых вариантов продолжения карьеры – он хочет только в «Ювентус».

В настоящий момент «старая синьора» продолжает переговоры с «Порту» по аренде вингера с возможностью последующего выкупа. Если всё пойдёт по плану туринцев, уже в ближайшие дни переход будет оформлен.